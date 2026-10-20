Тренер «Тампы» признался, что великий Гретцки восхищается Кучеровым

Тренер «Тампы» Купер: Гретцки видит в Кучерове родственную душу

Культура и спорт

Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал об отношении великого канадца Уэйна Гретцки к российскому нападающему «Молний» Никите Кучерову. Слова специалиста приводит официальный сайт НХЛ.

«Он восхищается Кучеровым, потому что, думаю, у них схожий образ мышления», — сказал Купер.

По мнению тренера, Гретцки понимает, как сложно быть лучшим, и именно поэтому ценит российского форварда.

Никита Кучеров выступает за «Тампу» с сезона 2013/14. Нападающий дважды выигрывал «Харт Трофи» (самому ценному игроку) и трижды — «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру). В регулярных чемпионатах НХЛ Кучеров набрал 1134 (404+730) очков в 887 матчах за «Тампу». В нынешнем сезоне на его счету 10 (3+7) баллов в восьми играх.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал дубль в матче с «Колорадо» (3:2).

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