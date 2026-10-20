Черчесов прокомментировал стычку Соболева и Сидибе в матче РПЛ

Станислав Черчесов: «Уверен, в Грозном Соболев с Сидибе пожмут друг другу руки»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал «Спорт-Экспрессу» стычку между защитником его команды Калиду Сидибе и нападающим «Зенита» Александром Соболевым в матча 11-го тура РПЛ.

«Зенит» вырвал победу со счетом 3:2. На протяжении матча Сидибе и Соболев регулярно сходились друг с другом в жестких противоборствах. В концовке встречи Сидибе что-то сказал Соболеву, чем довел соперника до бешенства. Сообщалось, что малийский защитник упомянул мать игрока «Зенита», которая ушла из жизни в 2020 году.

Черчесов пообещал, что проведет с Сидибе беседу, объяснив, что эмоции нужно контролировать в любом случае.

«Соболева я хорошо знаю, он при мне дебютировал в сборной России. Неуступчивый нападающий, который сейчас в хорошей форме. Уверен, что в Грозном они с Сидибе встретятся и пожмут друг другу руки», — сказал Черчесов.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб постарается отыскать видео, подтверждающее вину Сидибе, и добьется наказания для защитника «Ахмата».

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