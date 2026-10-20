Леонид Слуцкий считает тренера «Рубина» рвачом и приспособленцем

Известный российский тренер Леонид Слуцкий в программе «Это футбол, брат!» раскритиковал наставника «Рубина» Франка Артигу. Ранее Слуцкий и сам возглавлял казанский клуб.

Слуцкий утверждает, что Артига потерял уважение команды, когда согласился с мнением президента клуба Марата Сафиуллина, заявившего, что игроки должны тренироваться дважды в день.

«Есть Сандро Шварц, который делает нашу лигу сильнее, и есть тренеры как Артига, которые приехали и все что угодно будут делать, чтобы максимально долго держаться, пытаться получить максимальную неустойку и сваливать на всех и вся», — заявил Слуцкий.

«Рубин» потерпел два крупных поражения подряд — в Кубке России от «Оренбурга» (1:4) и в РПЛ от «Спартака» (0:4).

Сообщалось, что «Рубин» может уволить Артигу и заменить его Ильдаром Ахметзяновым из «Оренбурга».