Леонид Слуцкий считает тренера «Рубина» рвачом и приспособленцем

Леонид Слуцкий упрекнул тренера «Рубина» Артигу в приспособленчестве

Культура и спорт

Фото: [ФК «Рубин»]

Известный российский тренер Леонид Слуцкий в программе «Это футбол, брат!» раскритиковал наставника «Рубина» Франка Артигу. Ранее Слуцкий и сам возглавлял казанский клуб.

Слуцкий утверждает, что Артига потерял уважение команды, когда согласился с мнением президента клуба Марата Сафиуллина, заявившего, что игроки должны тренироваться дважды в день.

«Есть Сандро Шварц, который делает нашу лигу сильнее, и есть тренеры как Артига, которые приехали и все что угодно будут делать, чтобы максимально долго держаться, пытаться получить максимальную неустойку и сваливать на всех и вся», — заявил Слуцкий.

«Рубин» потерпел два крупных поражения подряд — в Кубке России от «Оренбурга» (1:4) и в РПЛ от «Спартака» (0:4).

Сообщалось, что «Рубин» может уволить Артигу и заменить его Ильдаром Ахметзяновым из «Оренбурга».

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