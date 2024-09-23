«Боксзабег» в Серпухове собрал более пяти тысяч участников

Более пяти тысяч человек приняли участие в забегах, которые прошли в рамках «Боксзабега» в минувшие выходные в Серпухове. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Всего было организовано два забега — на четыре и девять километров. Дистанции пролегали по улицам города от парка Олега Степанова до пляжа на Оке. Также были организованы детский забег, который собрал 970 маленьких участников, и семейный забег.

В целом «Боксзабег» собрал более 26 тысяч участников и гостей. В программу мероприятия вошли спортивные соревнования, сдача нормативов ГТО, творческие мастер-классы, квесты, квизы, спектакли, выступления популярных исполнителей.

По словам президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, в текущем сезоне планируется провести пятьдесят «Боксзабегов».