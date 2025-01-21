Более 12 тыс. туристов посещают Рязанскую область ежедневно

По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина, в регионе турпоток увеличился на 5%. Об этом сообщает 7info.

Он уточнил, что ежедневно регион посещают свыше 12 тыс. путешественников. На новогодние каникулы в Рязанскую область приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Владимирской, Калужской, Тамбовской областей и Подмосковья.

По мнению Никитина, ключевой достопримечательностью, куда стремятся гости, является музей-заповедник Есенина в Константинове, а также РИАМЗ, Рязанская ВДНХ и прочие объекты.

Он подчеркнул, что впервые для гостей области была организована программа промышленных экскурсий на местные предприятия.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует по количеству турпоездок в 2024 году.