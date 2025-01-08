Москва лидирует по количеству турпоездок в 2024 году

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко заявили, что туристический поток по России в январе — ноябре 2024 года составил 79,2 млн поездок, сообщило РИА Новости.

Представители ведомства сравнили показатели с данными за аналогичный период 2023 года. Так, рост туристического потока составил 11%. В аппарате уточнили, что необходимо также провести анализ данных за декабрь 2024 года. Если показатель достигнет 92 млн поездок, то он станет рекордным для России. Подобные данные анализируют на протяжении 23 лет.

«За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России», — сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.

В аппарате уточнили, что в число городов и регионов, которые пользуются особенной популярностью, вошли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В частности, в столицу было совершено 11,1 млн турпоездок.

В сообщении также привели слова министра экономического развития Максима Решетникова. Он отметил, что в 2024 году был зафиксирован наплыв иностранных туристов. Активно также развивался внутренний туризм.

«Это рост новых туристических центров, особенно в Сибири, где мы наблюдаем увеличение турпоездок более чем на 16%», — сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого привели в сообщении.

Министр отметил, что в России будет продолжена работа по созданию комфортных условий для туристов.

Ранее сообщалось, что Греция теряет по 1 млрд евро в год из-за снижения турпотока из России.