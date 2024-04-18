Более 120 зон буккроссинга обустроили в парках Подмосковья

Сто двадцать две зоны буккроссинга обустроили на территориях парков Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

«Идея внедрить буккроссинг в наших парках призвана не только поддержать интерес к чтению горожан и гостей Подмосковья, но и создать дополнительные места для спокойного отдыха в наших парках», - отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Суть буккроссинга заключается в обмене книгами в специально отведенных для этого местах. Любой желающий может оставить на полке книгу, которой хочет поделиться с другими людьми, и взять себе другую.

Полный список зон для обмена книгами представлен на официальном сайте министерства.