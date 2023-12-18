Более 25 тысяч человек посетили областной праздник «Морозные традиции» в парках Подмосковья

Свыше двадцати пяти тысяч человек посетили мероприятие «Морозные традиции» в подмосковных парках, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Мероприятие состоялось в субботу. Программа была насыщенной. Посетители парков участвовали в спортивных соревнованиях на время, квестах «По следам Деда Мороза» и конкурсах на лучший детский новогодний костюм, а также изготавливали праздничные елки из подручных материалов, играли в хоккей и лепили самого большого снеговика.

В парках региона в рамках «Морозных традиций» прошли мастер-классы по изготовлению новогодних венков, свечей и конфет, состоялись дегустации, работали маркеты «К Новому году». Кроме того, для посетителей парков были подготовлены музыкальные анимационные программы, выступили вокальные коллективы. Также гости праздника побывали на открытии арт-объектов.

Мероприятие организовано при поддержке Минкульта Подмосковья и АНО «МосОблПарк».

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