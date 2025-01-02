Более 300 человек приняли участие в костюмированном забеге в Ступино
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Ступино]
Более трехсот человек приняли участие в костюмированном забеге «На спорте после Оливье». Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха им. Николая Островского в Ступино, передает пресс-служба администрации городского округа.
Чтобы создать праздничное настроение и подготовить участников к забегу, перед началом прошла музыкальная разминка.
В число участников забега вошли Дед Мороз, Снегурочка, Чебурашка, а также различные персонажи сказок и животные. Все участники преодолели дистанцию. Самые быстрые получили памятные медали.
В рамках мероприятия также прошел розыгрыш призов. Кроме того, работала полевая кухня, где можно было согреться горячим чаем и гречневой кашей.