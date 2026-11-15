Врач оценил состояние онкобольной Лерчек после помилования

Шансы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) на победу над тяжелым онкологическим заболеванием оценил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин. Специалист прокомментировал aif.ru состояние знаменитости после того, как стало известно о ее помиловании президентом России.

Поводом для беспокойства стало недавнее признание самой Чекалиной: она сообщила о резком ухудшении самочувствия и начавшихся проблемах со зрением. По мнению доктора Черемушкина, зрительные нарушения могут быть спровоцированы двумя факторами. Либо это тяжелый токсический эффект от пройденной химиотерапии, либо заболевание дало новые метастазы.

Онколог пояснил, что если злокачественная опухоль начинает преодолевать защитный барьер головного мозга, это указывает на запущенную четвертую стадию с большим объемом поражения и угнетением иммунитета. Подобное развитие событий врач назвал естественным ходом течения болезни. Тем не менее, шанс на выздоровление остается, хотя вероятность его невысока. Определенные надежды связаны с экспериментальной терапией в клиниках Китая, куда блогер планирует отправиться. По словам специалиста, методика перспективная, но до конца не отработанная, поэтому давать точные гарантии пока невозможно.

«Нагрузки умеренные, потому что в любой момент болезнь может вернуться. При таких случаях онкологии, при четвертой стадии, не говорят о выздоровлении, речь идет о равновесии, о дожитии человека, пусть даже с опухолевой тканью, но дожитии в хорошем, приемлемом качестве», — сказал специалист.

Врач подчеркнул, что в медицинской практике возвращение болезни нередко случается спустя десятилетия — через 10, 20 и даже 30 лет после ремиссии. При этом специалист добавил, что при раке желудка у людей старшего возраста шансы на благоприятный исход, как правило, выше.

Напомним, что юридические проблемы у Валерии Чекалиной начались летом 2026 года, когда Гагаринский суд Москвы приговорил ее к пяти годам условно, крупному штрафу в ₽763,5 млн и запрету на администрирование сайтов сроком на три года. Следствие доказало, что в период с осени 2021 по зиму 2022 года она вместе с бывшим мужем и партнером продавала фитнес-марафоны, выведя в ОАЭ более ₽251,5 млн по поддельным документам.

Ситуация кардинально изменилась на фоне тяжелого диагноза: в феврале 2026 года у блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами, из-за чего она практически потеряла способность самостоятельно передвигаться. Учитывая критическое состояние женщины и наличие у нее четверых несовершеннолетних детей, защита активно работала с администрацией президента. В результате 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, что позволит ей выехать на лечение за границу.