Более 450 талантливых ребят примут участие в финале Всероссийского фестиваля творчества

В Москве состоится финал VIII Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии примут участие более 450 талантов из 55 регионов России и зарубежных стран.

«Наблюдая как зажигаются творческие таланты, мы также видим какие ценностные установки и нравственные ориентиры движут участниками, видим глубокую содержательную подготовку, которую проводят педагоги и то чувство гордости за свою страну, которым пропитаны выступления ребят на протяжении всех этапов Большого Фестиваля», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Мероприятие пройдет в Московском молодежном центре «Планета КВН» и соберет более 450 детей из 55 регионов России и ближайшего зарубежья, которые приедут в столицу в сопровождении своих педагогов и наставников. Общее количество участников всех этапов Фестиваля превысило в этом году 550 тысяч человек.

Большой Фестиваль также объединяет сразу три глобальных события для поддержки ребят с ограниченным возможностями здоровья. Среди них Всероссийский фестиваль инклюзивных театров, который в этом году собрал более 23 000 участников, Всероссийский фестиваль жестового пения «Как взмах крыла» – более 17 000 участников, Всероссийский фестиваль танцев на колясках – более 1 000 участников. В этом направлении Большой Фестиваль традиционно выступает площадке, на которой участники с ОВЗ могут не только раскрыть свой творческий потенциал, но и найти команду единомышленников, объединиться в творческий коллектив.

Все мероприятия в рамках фестиваля направлены на поддержку и развитие детско-юношеского творчества, эстетическое воспитание, приобщение ребят к ценностям российской и мировой культуры и искусства. Фестиваль является важным этапом социокультурной интеграции детей с особыми образовательными потребностями.