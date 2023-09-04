Более 700 человек приняли участие в финалах соревнований по шахматам в Усадьбе Гребнево

Более 700 человек боролись за победу в рамках финальных этапов Кубка Карякина и Кубка губернатора Подмосковья по шахматам, которые прошли на территории Усадьбы Гребнево в минувшие выходные. Об этом рассказали в Минспорта области.

Как отметил глава ведомства Дмитрий Абаренов, сегодня шахматы являются одним из наиболее популярных видов спорта не только в Подмосковье, но и во всей стране. Министр пожелал участникам удачи, а также подчеркнул, что каждый них является победителем, вне зависимости от исхода партии.

В ходе соревнований также вручили награды членам подмосковной сборной по шахматам, занявшей второе место в командном чемпионате страны.

Помимо этого, в выходные на территории усадьбы прошел женский супертурнир «Подмосковные Королевы» на призы владельца усадьбы Андрея Ковалева.