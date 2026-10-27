Капитальный ремонт детского сада «Веснушки» в Коломне завершится в 2027 году
В Коломне в 2027 году отремонтируют детсад «Веснушки»
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
Капитальный ремонт детского сада «Веснушки» в Коломне завершится в 2027 году. О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Детсад площадью более 671 кв. метра расположен на улице Шилова. Он является частью средней школы № 14. Здание ремонтируют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья».
Сейчас на площадке трудятся 20 человек. Также задействованы три единицы техники. Уже завершены демонтажные работы и проводятся общестроительные и кровельные.
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