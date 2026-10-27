Акцию, посвященную национальному костюму, проведут для школьников в рамках Года единства народов России

Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения» стартует 30 октября. Она проводится в рамках проекта «Культура для школьников» при поддержке Министерства культуры РФ и приурочена к Году единства народов России.

Акция призвана увлечь молодежь традиционной культурой, познакомить с историей и художественными особенностями народной одежды, а также научить бережному отношению к культурному наследию страны.

Для участия в акции школьникам нужно подготовить работу в одной или нескольких номинациях: «Этноисследование: костюмы народов России», «Костюм в кадре», «Новый взгляд на традиции», «Наследники традиций».

Также в рамках акции школьники могут пройти интерактивный Культурный тест, разработанный экспертами Российского этнографического музея. Задания подготовлены для участников разных возрастных групп.

Подать заявку на участие в акции или ответить на вопросы теста можно на портале культурадляшкольников.рф с 30 октября по 20 ноября 2026 года включительно. По итогам акции будут определены около 100 самых интересных работ и лидеры по результатам теста.