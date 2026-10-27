Конверты с деньгами и арабская партия: Нетаньяху заявил о краже выборов

Нетаньяху заявил о попытке арабской партии украсть у него выборы

Политика

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о попытке арабской партии РААМ украсть у него выборы. Об этом он написал в соцсети.

По его словам, на юге страны, где живет много арабов, задержали финансистов РААМ с конвертами денег. Нетаньяху назвал это вопиющим случаем.

Он призвал сторонников активнее агитировать за правый блок и заявил: левые вместе с арабскими партиями хотят покончить с Государством Израиль в привычном виде. Главный тезис премьера прозвучал прямо: у нас пытаются украсть выборы.

Ранее стало известно, что российскую модель задержали в Нью-Йорке за нападения со шприцем на евреев.

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