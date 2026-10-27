Необычный мираж украсил небо над Черноголовкой

Общество

Фото: [vk.ru/chernogolovkakakpitdat]

Жители подмосковной Черноголовки стали свидетелями завораживающего оптического эффекта: в освещенных закатным солнцем перистых облаках проявился яркий и причудливый силуэт, тут же расколовший пользователей соцсетей на два лагеря. Об этом сообщает REGIONS.

Пока одни горожане разглядели в ажурных ледяных нитях мягкие очертания Богородицы, другие с приближением холодов увидели суровую Снежную королеву в развевающейся мантии. Третьи же сошлись на том, что небо просто украсил редкий сияющий ореол с радужными переливами.

Как поясняют физики атмосферы, за подобными чудесами скрывается чистая наука. Перистые облака формируются в верхних слоях тропосферы на высоте от 6 до 12 километров и состоят из миллиардов микроскопических ледяных кристаллов.

Подобные картины чаще всего возникают при смене атмосферных высотных фронтов. Воздушные потоки вытягивают замерзшую влагу в причудливые шлейфы и перья, а лучи солнца преломляются сквозь грани льдинок под идеальным углом, превращая обычное небо в настоящий небесный экран для человеческой фантазии.

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Черноголовка

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