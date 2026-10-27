Из Мордовии в наукоград: опасный вредитель рапса станет подопытным в Черноголовке

Ученые Научно-исследовательского центра в Черноголовке привезли из экспедиции в Мордовию опасного вредителя — рапсового пилильщика, чтобы создать постоянную лабораторную популяцию и испытывать на ней защитные препараты для сельского хозяйства. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу центра.

Личинок собрали вручную на озимых полях рапса под Саранском: брали крупных особей пятого возраста — последней стадии перед окукливанием. Насекомых успешно доставили в наукоград и создали условия для размножения. Пилильщик стал первым представителем отряда перепончатокрылых в коллекции лаборатории.

Вредитель наносит колоссальный ущерб посевам рапса и других капустных культур: в периоды массового размножения личинки съедают мякоть листьев, повреждают бутоны, цветы и молодые стручки, что может погубить от 80 до 95% урожая. Для разработки средств защиты ученым нужен непрерывный доступ к подопытным насекомым. По словам научного сотрудника отдела сельскохозяйственной энтомологии Дарьи Орел, для масштабирования популяции на старте нужно не менее 100 особей при соотношении полов один самец на трех самок, а на один эксперимент в среднем требуется от 300 до 1300 особей.

Помимо пилильщика, из поездки привезли личинок злаковых мух. В лаборатории уже подбирают параметры для их содержания, чтобы оценить перспективы использования вида в будущих биологических испытаниях компании.