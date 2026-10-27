Изолятор вместо пляжа: лишняя цифра в паспорте стоила россиянке медового месяца в Таиланде

Из-за дефекта паспорта россиянка оказалась в изоляторе без еды и воды

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Медовый месяц в Таиланде обернулся для жительницы Челябинска изолятором и депортацией. Причина — лишняя цифра в загранпаспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Полина из Челябинска раньше не знала проблем с документом. В российском аэропорту контроль прошла без вопросов. А в Таиланде пограничники задержали ее: на одной из страниц паспорта обнаружилась лишняя цифра в номере. Во въезде отказали. Девушку отправили на трое суток в изолятор — без еды и воды. Билет домой пришлось покупать родным.

В России дефектный паспорт изъяли и выдали новый. Полина даже смогла вернуться в Таиланд и догулять половину свадебного путешествия. Правда, билеты с пересадкой в Ташкенте обошлись в ₽200 тыс.

Теперь она направила досудебную претензию в челябинское МВД, которое выдало ей паспорт.

Ранее стало известно, что российскую туристку депортировали с Бали из-за съемки «кружка» в аэропорту.

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