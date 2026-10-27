Товстик раскрыл настоящую причину развода с бывшей женой
VOICE: Роман Товстик заявил, что его брак с Еленой разрушили ее измены
Фото: [соцсети]
52-летний российский бизнесмен Роман Товстик, возлюбленный 37-летней Полины Дибровой, публично высказался о причинах развода с 41-летней женой Еленой, передает VOICE.
По его версии, брак, в котором на свет появились шестеро детей, разрушила не его связь с Полиной, как ранее утверждала Елена, а тайные отношения экс-супруги со спортсменом Владимиром Турбаевским.
Товстик заявил, что Елена переводила деньги со счета своему тренеру — человеку, с которым, по его словам, у нее были длительные отношения.
«Я надеюсь, что люди наконец-то перестанут верить в эту лживую версию, которую Елена все время транслировала, что Полина меня увела, что Полина разрушила семью», — заявил предприниматель.
Бизнесмен подчеркнул, что уход из семьи был осознанным решением, а не импульсивным шагом.
«Если бы не было Полины, я бы ушел в никуда. Просто так сложились обстоятельства», — сказал он.
Дополнительные детали накануне раскрыла Мария Эстер-Трубицына, которая сейчас живет в Израиле. По ее словам, Елена купила Турбаевскому квартиру, а позже судилась с ним. Мария отметила, что раньше дружила с Еленой, но их отношения оборвались из-за неприятной истории.
Ранее Полина Диброва вновь обратилась к Елене Товстик из-за детей.