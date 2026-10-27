Товстик раскрыл настоящую причину развода с бывшей женой

VOICE: Роман Товстик заявил, что его брак с Еленой разрушили ее измены

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

52-летний российский бизнесмен Роман Товстик, возлюбленный 37-летней Полины Дибровой, публично высказался о причинах развода с 41-летней женой Еленой, передает VOICE.

По его версии, брак, в котором на свет появились шестеро детей, разрушила не его связь с Полиной, как ранее утверждала Елена, а тайные отношения экс-супруги со спортсменом Владимиром Турбаевским.

Товстик заявил, что Елена переводила деньги со счета своему тренеру — человеку, с которым, по его словам, у нее были длительные отношения.

«Я надеюсь, что люди наконец-то перестанут верить в эту лживую версию, которую Елена все время транслировала, что Полина меня увела, что Полина разрушила семью», — заявил предприниматель.

Бизнесмен подчеркнул, что уход из семьи был осознанным решением, а не импульсивным шагом.

«Если бы не было Полины, я бы ушел в никуда. Просто так сложились обстоятельства», — сказал он.

Дополнительные детали накануне раскрыла Мария Эстер-Трубицына, которая сейчас живет в Израиле. По ее словам, Елена купила Турбаевскому квартиру, а позже судилась с ним. Мария отметила, что раньше дружила с Еленой, но их отношения оборвались из-за неприятной истории.

Ранее Полина Диброва вновь обратилась к Елене Товстик из-за детей.

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