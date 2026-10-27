Онколог из Воскресенска рассказал, почему важно проходить диспансеризацию

Руководитель Воскресенского онкологического центра Андрей Сергеев рассказал, почему важно проходить диспансеризацию и профилактические медосмотры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, на первой стадии онкологические заболевания излечимы более чем в 90% случаев. При этом злокачественные новообразования на начальных этапах развиваются без симптомов. В связи с этим важно регулярно проходить медосмотры, которые позволяют своевременно выявлять патологии.

В топ выявляемости онкологических патологий входят рак предстательной железы, рак молочной железы, рак кожи, опухоли ЖКТ и рак легких. Входящий в диспансеризацию онкоскрининг нацелен на обнаружение именно тех видов рака, которые встречаются чаще всего. В числе таких исследований — маммография, мазок на онкоцитологию, анализ крови на ПСА, анализ кала на скрытую кровь, флюорография или рентген легких, ЭГДС / гастроскопия.

«Относитесь к своему организму с вниманием и заботой. Не ждите тревожных симптомов. Запишитесь на плановую диспансеризацию в поликлинику по месту жительства. Выделенный на базовые обследования день может подарить вам десятилетия активной и здоровой жизни», - призвал Андрей Сергеев.

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