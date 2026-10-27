Зеленский обвинил Запад в намеренной задержке ракет для Patriot

Зеленский обвинил партнеров в задержке поставок ракет для ПВО

Политика

Страны-партнеры Украины намеренно задерживают поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS. Об этом Зеленский сообщает в соцсети.

По словам украинского лидера, эта задержка началась недавно и носит искусственный характер. Он подчеркнул: долгое затягивание передачи перехватчиков напрямую помогает России. И это уже не первый раз, когда Киев открыто говорит о проблемах с поставками.

Ранее Зеленский жаловался на задержки ракет и ограничения Starlink.

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