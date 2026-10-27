В Балашихе открыли новый мультиформатный промышленный парк

Новый мультиформатный промышленный парк «Балашиха» запустили в одноименном округе Подмосковья. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов принял участие в открытии объекта и отметил его важность не только для округа, но и для всего региона. Он подчеркнул, что в парке реализовали уже более 75% площадей. Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в рамках первой очереди построили здание формата «Лайт Индастриал» площадью 29,5 тыс. кв. метров.

«Этот формат обеспечивает бизнесу гибкие возможности для развития, помогая компаниям масштабироваться и снижать издержки, сокращая сроки запуска производства», — отметила она.

В парке будут представлены различные форматы производственно-логистической недвижимости. Это позволит разместить на его территории как крупные, так и небольшие предприятия.

Объект расположен в 15 минутах езды от МКАД по Горьковскому шоссе. В будущем недалеко от него откроется станция метро.

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