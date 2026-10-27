Игорь Брынцалов проверил работу пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Лукичевым и Героем России Сергеем Лысюком посетили Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту.

«Показатели, которые центр показывает, – лучшие в стране. За время его работы в него обратились уже 70 тыс. человек, оказано 28 тыс. консультаций. Мы видим, что все здесь удобно организовано – и медицинское обследование, и подготовка, и оформление всех необходимых документов», – отметил Брынцалов.

Гости осмотрели учебные посещения, где проводятся занятия по начальной военной подготовке, а также по тактической медицине. Также они посетили учебно-тренировочный центр. Курс «Оператор БПЛА» здесь прошли 130 человек.

Подробная информация о работе пункта отбора доступна здесь.

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