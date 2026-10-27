Члены Молодежного совета при омбудсмене Подмосковья провели мастер-класс о цифровой безопасности
Молодежный совет при омбудсмене Подмосковья провел мастер-класс «ЦифроВнук»
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
Члены Молодежного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области Ирине Фаевской провели мастер-класс о цифровой безопасности в рамках проекта «ЦифроВнук».
Занятие для участников клуба «Активное долголетие» в Чехове провели Екатерина Мокроусова и Анфиса Макеева. Они рассказали пенсионерам о признаках мошеннических звонков и сообщений, способах проверки информации и правилах защиты персональных данных. Особое внимание уделили «подделкам личности», созданным с помощью нейросетей.
«Ребята помогают нашему старшему поколению освоить смартфоны, подсказывают как самостоятельно записаться к врачу, воспользоваться госуслугами и при этом рассказывают о безопасности», - отметила Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность коммуникации с жителями.