Марина Орлова, которую называли музой Михаила Задорнова, станет мамой в третий раз

40-летняя звезда сериала «Барвиха» Марина Орлова, которую раньше называли вдохновительницей юмориста Михаила Задорнова, ждет третьего ребенка, сообщает MK.RU. Своего будущего мужа, который моложе ее на десять лет, она встретила в 33 года. Вместе пара уже семь лет.

Путь к материнству у Орловой был непростым. В 25 лет она не задумывалась о детях и даже склонялась к тому, чтобы остаться сознательно бездетной. В 35 лет муж попросил ее о ребенке — и тогда актриса поняла, что готова стать мамой. Беременность наступила с первой попытки: на свет появились двойняшки: мальчик и девочка.

Недавно Марина снова узнала, что ждет ребенка — уже в 40 лет. Первым о новости она рассказала мужу. Он отреагировал спокойно и радостно.

«Он сказал, что действительно рад. Что если Бог послал нам ребенка, значит, так тому и быть», — отметила артистка.

Сейчас Орлова чувствует себя легко, несмотря на беременность. Ее день наполнен подвижностью: она проходит 10-15 тысяч шагов, занимается плаванием и дыхательной гимнастикой, снимается, ведет хозяйство.

Ранее стало известно о беременности звезды «Глухаря» Натальи Гнеушевой.