Более десяти тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили ледовые спектакли Авербуха и Навки за три дня

За три дня ледовые спектакли «Чемпионы» Ильи Авербуха и «Байки русской балалайки» Татьяны Навки в Подмосковье посетили 12 тысяч человек, сообщили в областном Минкульттуризме. Бесплатные показы проходят в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Несмотря на циклон, который к нам пришел, нас в Подмосковье ждали замечательные зрители, с которыми стало очень тепло и, благодаря их поддержке, мы катались с радостью, легко и непринужденно. От лица нашей команды, от участников спектакля «Байки русской балалайки», хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать добра, отличного настроения и уюта в доме», — сказал чемпион России по фигурному катанию Евгений Кузнецов.

Отметим, что представление «Чемпионы» проходило в Раменском и Ленинском округах, «Байки русской балалайки» — в Котельниках, Королеве и Орехово-Зуевском округе. Найти расписание предстоящих спектаклей можно здесь. Отметим, что мероприятие организовали при поддержке Минкульттуризма Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.