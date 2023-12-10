Более двух с половиной тысяч жителей Чехова посмотрели ледовое шоу Авербуха

Около 2500 жителей городского округа Чехов пришли на главный каток на Советской площади, чтобы насладиться ярким шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха, в котором выступают звёзды российского фигурного катания.

Отмечается, что свое мастерство продемонстрировал олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева оказалась талантливой актрисой — в костюме мышки она сорвала аплодисменты зрителей.

Заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков выступил с оригинальным фаер-шоу на льду. Свой парный номер показали бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы, России Оксана Домнина и Максим Шабалин.