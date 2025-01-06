Более двух тысяч человек посетили «НеобыЧАЙный фестиваль» в Подольске
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Свыше двух тысяч человек посетили «НеобыЧАЙный фестиваль» в Подольске, передает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие прошло в парке им. Виктора Талалихина.
В программу фестиваля вошли творческие мастер-классы, ярмарка и дегустация продукции от местных производителей. Ключевым элементом стал старинный медный ведерный самовар.
Посетителям фестиваля рассказали о славянских традициях. Также все желающие могли сфотографироваться с ряжеными подольскими купчихами. Их образы воссоздали сотрудники СДК «Романцево».
«Уверен, что все участники праздника сегодня смогли почувствовать теплую атмосферу, которая будет согревать их еще долгое время», - отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов.