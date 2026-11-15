Рекордная прибавка: в Госдуме назвали дату повышения маткапитала свыше ₽1 млн

Размер материнского капитала на второго ребенка впервые за всю историю программы перешагнет психологическую отметку в ₽1 млн уже в феврале 2027 года. О грядущей рекордной индексации социальных выплат агентству ТАСС сообщила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

С 1 февраля 2027 года в России планируется проиндексировать более 40 видов различных пособий и выплат на 6,8%. По словам парламентария, материнский капитал остается одной из самых востребованных мер господдержки, и в следующем году воспользоваться им смогут около 1,9 млн российских семей.

После запланированного повышения суммы выплат ощутимо вырастут по сравнению с показателями 2026 года:

На первенца родители смогут получить ₽778 тыс. 488,59 (прибавка составит около ₽49,5 тыс. к текущим ₽729 тыс.).

На второго ребенка (если семья ранее не оформляла сертификат на первого) выплата достигнет исторического максимума — ₽1 млн 028 тыс. 743,71 против нынешних ₽963 тыс.

Элеонора Кавшар подчеркнула, что все необходимые ресурсы для выполнения социальных обязательств государства уже заложены в проекты федерального бюджета и бюджета Социального фонда на 2027 год. В ближайшее время депутатский корпус приступит к рассмотрению этого финансового пакета во втором чтении.

На сегодняшний день у родителей есть целый спектр возможностей распорядиться средствами сертификата. Деньги разрешается направить на улучшение жилищных условий и погашение ипотеки, оплату образования детей, формирование накопительной пенсии мамы, а также на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью. Кроме того, семьи с невысоким доходом (менее двух региональных прожиточных минимумов на человека) могут оформить из этих средств ежемесячную выплату на любого ребенка в возрасте до трех лет.