Более шестидесяти тысяч ребят уже отдохнули в детских лагерях Подмосковья

Всего в этом году в Подмосковье открыли сто пять загородных лагерей. Так, уже 60 тысяч ребят отдохнули в детских лагерях. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в ходе выездного заседания обсудил тему проведения летней детской оздоровительной кампании. Участники заседания осмотрели детскую здравницу имени Гагарина в Ступино. Ребята же кинулись наперебой рассказывать гостям о том, что им здесь больше всего нравится и о своих впечатлениях.

«Пообщались с ребятишками, отдыхающими в лагере, — все довольны тем, как проходит их лето на подмосковной земле», — сказал председатель Комитета Андрей Голубев.

Заместитель министра социального развития Вера Марченко подчеркнула, что в целом Московская область лидирует по количеству загородных лагерей для детей. Помимо этого, в регионе работают 985 пришкольных лагерей, в которых за лето отдохнут 80 тысяч детей, а на сегодняшний день в них уже отдохнуло 73 тысячи ребят.