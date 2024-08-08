Более трехсот спортивных мероприятий пройдет по всему Подмосковью в День физкультурника

В Подмосковье состоятся свыше 300 спортивно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию всероссийского Дня физкультурника. Об этом рассказали в Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивные мероприятия в регионе, приуроченные ко Дню физкультурника, пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

​Главный спортивный праздник страны в этом году будет отмечаться уже в предстоящую субботу. По всей территории Подмосковья пройдут фестивали и праздники, соревнования и спартакиады по различным дисциплинам, мастер-классы, открытые тренировки, показательные выступления, веселые старты и многое другое. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие более пятидесяти тысяч человек.

Отмечается, что в Год семьи большой праздник физической культуры пройдет с акцентом на семейные ценности. Наравне с масштабными спортивными форматами будет уделено особое внимание семейным соревнованиям и дворовым дисциплинам.