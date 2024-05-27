Более тысячи человек примут участие в забеге «Зарайский Бизон»

Свыше 1,1 тысячи человек со всей страны поучаствуют в экстремальном историческом забеге «Зарайский Бизон», который состоится в Зарайске в конце июня. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Участников традиционно ждут дистанции вблизи живописных локаций и достопримечательностей города. Это трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересеченной местности с препятствиями для команд.

В этом году в рамках забега ввели новшество. Это семейный зачет в честь Года семьи. Поучаствовать в нем смогут команды, состоящие как минимум из двух человек, являющихся членами семьи.

В рамках забега также пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы и семейные аукционы.