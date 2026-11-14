«Это значит возможность жить»: Лерчек в слезах поблагодарила президента Путина за помилование

Super: Лерчек записала видео и со слезами поблагодарила Путина за помилование

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Фото: [соцсети]

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла на связь после того, как стало известно: президент Владимир Путин освободил ее от наказания, назначенного по делу о незаконном выводе средств. В видео блогер, не скрывая слез, поблагодарила президента и рассказала, насколько важным это решение оказалось для нее и ее близких, сообщил Super.

В кадре рядом с Чекалиной находились ее возлюбленный с малышом, трое детей от первого брака, а также мама блогера. Взрослые члены семьи присоединились к словам благодарности в адрес главы государства.

Чекалина призналась, что никогда не думала о том, что ей доведется записывать видео с личным обращением к президенту. От лица своей семьи и от себя лично она поблагодарила Владимира Путина за доброту и за дарованное помилование, подчеркнув, что для нее это не просто помилование.

«На самом деле это не просто помилование. Это значит больше для меня, это значит возможность жить, возможность быть рядом с моими самыми любимыми людьми. Спасибо вам большое. Дальше начинается моя самая главная борьба в моей жизни — борьба с раком», — высказалась Валерия.

Ранее сообщалось, что Песков объяснил решение Путина о помиловании блогера Лерчек гуманностью.

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