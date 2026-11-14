Просыпаетесь с головной болью? Какие болезни могут скрываться за этим симптомом

Человек ложится спать вовремя, проводит в постели положенные восемь часов, но каждое утро просыпается с тяжелой головой. Привычное объяснение про недосып и усталость в такой ситуации может оказаться ошибочным: причиной иногда становятся нарушения дыхания непосредственно во время сна. О каких заболеваниях способна предупреждать регулярная утренняя головная боль и какие симптомы нельзя игнорировать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Толстова.

«Причина не всегда связана с недостатком сна или переутомлением», — предупредила Толстова.

Если неприятные ощущения после пробуждения повторяются на протяжении нескольких недель, стоит разобраться в их причинах. Одним из возможных объяснений становится синдром обструктивного апноэ сна, указала врач. При этом состоянии во время ночного отдыха происходят кратковременные остановки дыхания, из-за которых снижается насыщение крови кислородом. В результате человек может просыпаться не отдохнувшим, а разбитым, с головной болью и выраженной сонливостью в течение дня.

Регулярная боль после пробуждения может сопровождать и другие нарушения. Среди возможных причин врач выделила артериальную гипертензию, мигрень, расстройства дыхания во сне и некоторые неврологические состояния.

В отдельных случаях специалисту необходимо исключить повышение внутричерепного давления. Поэтому пытаться самостоятельно определить причину по характеру боли или постоянно принимать обезболивающие — не лучшая стратегия. Особенно внимательно следует отнестись к ситуации, если боль постепенно усиливается или меняет привычный характер. Тревожными признаками также могут быть утренняя рвота, нарушения зрения, онемение и слабость в конечностях, расстройства речи.

«Если головная боль регулярно возникает после пробуждения, важно не ограничиваться приемом обезболивающих. Необходимо обратиться к врачу для выяснения причины», — подчеркнула невролог.

При внезапном нарушении речи, слабости в конечностях или резком ухудшении зрения необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Даже если неприятные ощущения проходят самостоятельно, повторяющуюся утреннюю головную боль не стоит считать безобидной особенностью организма.