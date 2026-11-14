Атака дрона в приграничье: погиб 76‑летний мужчина, ехавший на электровелосипеде

Губернатор Ковальчук: в Чуровичах дрон-камикадзе убил 76-летнего мужчину

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В селе Чуровичи Климовского района Брянской области погиб 76-летний местный житель. Трагедия произошла, когда мужчина ехал на электровелосипеде: его атаковал украинский дрон-камикадзе. Об этом в канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, погибший был местным жителем, и его смерть стала огромным горем для родных и близких. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и заверил, что родным будет оказана необходимая помощь.

«Огромное горе для близких. Семье будет оказана необходимая помощь», — написал губернатор.

Инцидент произошел в приграничном районе, который регулярно подвергается атакам с украинской стороны. Власти региона держат ситуацию на контроле, однако подробности случившегося пока не раскрываются. Оперативные службы продолжают работу на месте трагического инцидента.

Ранее сообщалось, что под Белгородом нашли тела жены и 24-летней дочери погибшего при атаке БПЛА.

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