У берегов Сочи зафиксировали землетрясение: ощутили ли толчки жители и отдыхающие

Подземные колебания магнитудой 3,1 зарегистрировали сейсмологи в Черном море вблизи Сочи. Согласно данным Единой геофизической службы РАН, толчок произошел в 05:18 по московскому времени в субботу, 14 ноября, сообщил MK.RU.

По информации издания, очаг залегал на пятикилометровой глубине, а эпицентр оказался в 28 километрах от курортного побережья. Однако, несмотря на такую близость, колебаний не ощутили ни местные жители, ни отдыхающие.

По данным издания, сообщений о разрушениях или каких-либо иных последствиях сейсмособытия не поступало.

Специалисты советуют:

Если толчки застали вас в помещении, постарайтесь не поддаваться панике и действуйте быстро. В первую очередь отойдите от окон, зеркал и тяжелой мебели — они могут разбиться или опрокинуться. Найдите безопасное место: под прочным столом, у несущей стены или в дверном проеме. Не пользуйтесь лифтом и не выбегайте на лестницу во время колебаний — это опаснее, чем остаться в квартире.

Если вы оказались на улице, отойдите от зданий, фонарей, линий электропередачи и рекламных конструкций. Лучше всего выйти на открытое пространство — площадь, пустырь или широкий газон. Не стойте под балконами и карнизами: обломки могут упасть даже после основного толчка.

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