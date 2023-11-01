Более восьмидесяти строителей благоустраивают ФОК в подмосковном Можайске

В здании нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Можайске продолжаются отделочные работы, а также устройство инженерных сетей. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Ожидается, что в спорткомплексе расположится спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Здесь также будут проводить соревнования как регионального, так и федерального уровня. Готовность работ на сегодняшний день составляет уже более восьмидесяти процентов. Завершить строительство объекта планируется уже в начале следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что строительство бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» завершат в также в следующем году.