Больше, чем просто спорт: в Красногорске прошел забег «Верста Победы»

В Красногорске прошел ежегодный забег «Верста Победы», который собрал около 300 участников разных возрастов — это рекордное число за всю пятилетнюю историю мероприятия, сообщил главный судья соревнований Андрей Суконкин.

Старт событию дала торжественная церемония: хор молодежи и взрослых из Данииловского храма исполнил патриотические песни о войне, Родине и защитниках Отечества.

По сложившейся традиции первыми на дистанцию вышли самые юные спортсмены — дети от года до шести лет, а также участники проекта «Активное долголетие». Для них организовали особую трассу — «Круг добра». Остальные участники бежали по лесным маршрутам рядом с физкультурно‑оздоровительным комплексом «Нахабино».

Каждый спортсмен, независимо от занятого места, получил памятную медаль — награда досталась всем без исключения.