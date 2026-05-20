Московская область удерживает лидерство в России по вводу нежилья

Подмосковье сохраняет лидирующие позиции в России по объему ввода нежилой недвижимости. С начала 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию почти 1,5 млн кв. м таких объектов — это порядка 500 новых зданий и сооружений, реализованных при сопровождении Центра содействия строительству. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Значительная часть введенных площадей пришлась на сектор промышленности и логистики: заработали 254 производственных и складских объекта общей площадью около 880 тыс. кв. м. Среди них — современные цеха, логистические комплексы и площадки, обеспечивающие выпуск, хранение и доставку разнообразной продукции.

Существенный вклад в общий показатель внесли объекты торговли и сферы услуг: в Подмосковье появилось 120 новых сооружений общей площадью почти 110 тыс. кв. м. Сюда входят как небольшие коммерческие здания в жилых кварталах, так и крупные торговые площадки.

Позитивную динамику демонстрирует и агропромышленный сектор: введено 16 новых объектов общей площадью около 64 тыс. кв. м. В их числе — тепличные комплексы, вместительные хранилища и предприятия, задействованные в выпуске сельскохозяйственной продукции.

Параллельно развивается туристическая инфраструктура Подмосковья: с начала года введены в строй гостиницы, базы отдыха и туристические комплексы общей площадью свыше 97 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.