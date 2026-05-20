В Пушкино на выездной администрации обсудили ремонт дорог и ливневок

В Доме культуры Пушкино состоялась встреча в формате «выездной администрации». В мероприятии участвовали глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его профильные заместители, окружные депутаты, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и местные жители.

Участники обсудили актуальные вопросы: работу ЖКХ и управляющих компаний, благоустройство, содержание многоквартирных домов, обслуживание городских дорог и ямочный ремонт.

Особое внимание уделили проблеме ливневой канализации. В микрорайоне Серебрянка дома расположены в низине — из‑за этого во время дождей и весеннего таяния снега затапливает подвалы, лифтовые шахты и цокольные этажи.

В микрорайоне Заветы Ильича жители улицы Осипенко подали коллективное заявление с просьбой убрать трубу, из‑за которой вода может сливаться на участки. По словам Максима Красноцветова и депутата Госдумы Сергея Пахомова, после выделения средств из федерального бюджета начнется проектирование системы очистных сооружений и ливневой канализации.

Кроме того, на Московском проспекте в Пушкино идет обустройство: монтируют бордюрный камень и готовят основание под новое асфальтовое покрытие. Параллельно дорожники занимаются летним содержанием окружных дорог — убирают территории, ремонтируют покрытие, дорожные знаки и линии наружного освещения.