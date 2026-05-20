Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись

Российские актеры Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально больше не муж и жена, сообщает StarHit. Суд поставил жирную точку в их отношениях, которые продлились девять лет. Стоит отметить, что эта новость не стала громом среди ясного неба — светские круги судачили о разладе больше года.

Все начиналось красиво м громко: в 2015-м режиссер ради Паулины ушел от Светланы Бондарчук, с которой прожил почти четверть века. Этот роман тогда взорвал все таблоиды: свадьбу сыграли в 2019-м в Питере — закрытую, без камер и лишних ушей.

А потом что-то пошло не так. С конца 2024-го звездная пара стала жить раздельно. Паулина перестала выкладывать совместные фото, Федор перестал появляться с ней на мероприятиях.

Но вот и официально — развод. Паулина и Федор выпустили короткое заявление: причины не называем, просим прекратить обсуждение, и добавили, что хотят остаться друзьями и вместе растить сына.

