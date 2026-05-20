Терапевт из Красногорска рассказал, как не заболеть при использовании кондиционера

Терапевт Красногорской больницы Иван Еременко рассказал жителям Подмосковья, как в жару правильно пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

«Главная ошибка — пытаться мгновенно превратить пекло в мороз. Оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5–7 градусов ниже уличной, но при этом не ниже 22 градусов», — подчеркнул медик.

По словам врача, резкие перепады температуры повышают нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы и могут спровоцировать головные боли и обострение хронических заболеваний.

Поток воздуха нельзя направлять прямо на лицо, шею, грудь или конечности — он должен быть направлен вверх. Также допустима равномерная циркуляция воздуха по помещению.

Также следует помнить о том, что при использовании кондиционера влажность воздуха снижается до 20–30%. Это может стать причиной раздражения слизистых носа и горла. Поэтому рекомендуется использовать увлажнитель воздуха.

