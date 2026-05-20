В Пушкино суд привлек злостного нарушителя ПДД к уголовной ответственности, а также конфисковал его автомобиль

Пушкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Рашата Камальтдинова. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ: он управлял автомобилем в состоянии опьянения, хотя ранее уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Согласно материалам дела, в январе 2026 года Камальтдинов, игнорируя ранее вынесенное наказание, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Его поездка по городскому округу Пушкино завершилась остановкой сотрудниками Госавтоинспекции — правоохранители выявили факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд вынес следующий приговор: 1 год принудительных работ, удержание 5% заработной платы в доход государства на протяжении срока наказания, лишение права управлять транспортными средствами на 4 года и 1 мес.

Особо стоит отметить дополнительную меру воздействия: суд принял решение конфисковать автомобиль марки Jeep, принадлежавший подсудимому, и обратить его в доход государства.

