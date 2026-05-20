Теннис для пенсионеров или травма колена: почему падел так популярен и кому стоит быть осторожным?

Старший физический терапевт клиники ранней реабилитации «Три сестры» Юлия Селюкова рассказала Здоровью Mail, кому подойдет падел, почему этот вид спорта так популярен и есть ли скрытые риски для суставов.

В падел играют вчетвером. Корот закрытый, его стены стеклянные. Мяч, отскакивая от стекла, не покидает пределов площадки. Именно эта особенность делает розыгрыши длинными и абсолютно непредсказуемыми. Ракетка у игроков короткая и, в отличие от теннисной, без струн. Сам мяч похож на теннисный, но чуть мягче. Поле вдвое меньше теннисного корта. Со стороны может показаться, что все происходит неспешно и неторопливо.

По плотности коротких взрывных действий, как пояснила Селюкова, падел гораздо ближе к бадминтону или сквошу, чем к классическому теннису. А значит, и нагрузка на суставы, особенно на колени, здесь весьма серьезная. Поэтому терапевт советует взвешенно подходить к выбору этого вида спорта, особенно людям с уже имеющимися проблемами опорно-двигательного аппарата.

«Прежде всего (игра подходит. — Прим. ред.) — для людей с умеренной физической подготовкой, которым важна командность и игровой формат без жесткой конкуренции. Этим видом спорта можно заниматься с 10−12 лет, но наиболее активно играют люди старше 30 лет», — отметила эксперт.

В группе риска, по мнению эксперта, — люди с уже имеющимися проблемами, ведущие сидячий образ жизни без подготовки, а также игроки старше 45–50 лет с ортопедическими заболеваниями. Строгих противопоказаний немного, но при нестабильности суставов, хронической боли в плече или ахилловом сухожилии лучше сначала сходить к врачу, чем потом лечиться.

«Отдельная история — локоть: именно он страдает в паделе чаще, чем можно ожидать от "несилового" вида спорта. Причина — вибрация при позднем контакте с мячом и жестком хвате, которая накапливается при каждом ударе», — отметил эксперт.

Падел по-прежнему считается одним из наиболее подходящих вариантов физической активности для взрослых людей, не имеющих за плечами спортивной подготовки. Однако из этого вовсе не следует, что он абсолютно безопасен. Организм, который восемь часов подряд просидел за рабочим столом, а затем внезапно вынужден резко менять направление движения, отзывается на такую нагрузку вполне предсказуемо — если его заранее не подготовить.

