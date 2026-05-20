Диспансеризацию с начала 2026 года прошли более 930 тыс. жителей Подмосковья

В Подмосковье с начала 2026 года диспансеризацию прошли свыше 930 тыс. жителей. Об этом сообщил председатель Комитета Московской областной думы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

«За 4 месяца 2026 года профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, включая углубленную, прошли более 930 тыс. жителей Московской области. Обследование доступно застрахованным по ОМС гражданам: с 18 до 39 лет – один раз в три года, с 40 лет – ежегодно», – напомнил он.

Депутат отметил, что здоровый образ жизни пропагандируется и в клубах программы «Активное долголетие». В области открыто 68 таких точек. В целом в проекте участвуют 800 тыс. человек.

На развитие массового спорта и укрепление здоровья направлен и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. С начала года в испытаниях приняли участие более 20 тыс. жителей. В результате свыше 5 тыс. получили знаки отличия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве и обновлении объектов здравоохранения в регионе.