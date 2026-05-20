Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах безопасного поведения на водоемах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям Подмосковья о правилах безопасного поведения на водоемах. Работники 286-й ПСЧ провели профилактические беседы в Шатуре.

По словам специалистов, вода еще не прогрелась до комфортной температуры, и купаться пока не рекомендуется из-за риска переохлаждения. В связи с разницей температур воздуха и воды организм быстро теряет тепло. Это может стать причиной спазмов, судорог или потери сознания.

«Особенно осторожными следует быть детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Спасатели настоятельно рекомендовали воздержаться от купания до установления безопасных температурных значений», - сказал замначальника части Владимир Ремизов.

Отдыхать следует только на официальных площадках. На таких пляжах проверено дно водоемов и дежурят спасатели.

Нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, оставлять детей без присмотра, заходить в воду в состоянии опьянения. Во время отдыха рекомендуется использоваться средства для защиты от солнца и пить больше воды.

