«Мы уже все показали»: почему Полина Диброва и Роман Товстик передумали участвовать в шоу «Ставка на любовь»?
Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик неожиданно заявили, что не поедут на съемки реалити-шоу «Ставка на любовь», пишет Teleprogramma.org.
А ведь еще недавно ходили слухи, что пара якобы присматривается к проекту. Но Полина все расставила по полочкам: мы уже один раз показали свою жизнь всей стране, и второго сезона «семейной саги» не будет.
«То реалити, которое мы пережили, не каждый сможет пережить. Когда я отправилась на свое первое реалити-шоу, Рома сказал: «Какое еще реалити? Просто пригласи в нашу жизнь съемочную группу», — сказала Полина.
По словам модели, летом она с Романом и детьми от предыдущих браков собирается посетить Северную Осетию.
«Считаю, что если эта поездка сохранит уровень любви и семейных отношений в паре, то пусть они едут. Потому что как только папа с мамой будут разочарованы и недовольны друг другом, то и внимание детям будет уже другое», — отметила Диброва.
Напомним, что отношения Полины и Романа начались на фоне громкого развода модели с телеведущим Дмитрием Дибровым, а также ухода бизнесмена от Елены Товстик, которая родила ему шестерых детей. С тех пор Роман и Полина живут в съемном доме на Рублевке.
Ранее Елена Товстик обвинила бывшего мужа в безжалостном отношении к детям.