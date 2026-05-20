Что нужно делать в Вознесение Господне 21 мая: объяснил священник

Праздник Вознесения Господня в этом году приходится на 21 мая. Это один из главных православных праздников, который завершает пасхальный круг богослужений и всегда отмечается в четверг на 40-й день после Пасхи. О том, как правильно провести этот день, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Русской православной церкви Владислав Береговой.

Главное — литургия и причастие

По словам священника, для верующих этот день в первую очередь связан с участием в богослужении.

«В праздник Вознесения православные христиане обычно идут на Божественную литургию, многие в этот день причащаются», — отметил Береговой.

Он подчеркнул, что каких-то особых, отличающихся от других церковных праздников бытовых традиций у Вознесения нет. Верующим предлагается провести день благочестиво, в спокойной обстановке, без грубых развлечений и конфликтов, как и любой другой большой церковный праздник.

Можно ли идти на кладбище

Отдельно священник прокомментировал популярный вопрос о посещении кладбищ.

«Единственный период, когда не рекомендуется ходить на кладбище, это время от Пасхи до Радоницы, всего несколько дней. Запрета посещать кладбища в день Вознесения нет», — пояснил Береговой.

Он добавил, что, если на 21 мая приходится годовщина смерти близкого или другая памятная дата, можно поехать на кладбище, привести в порядок могилу, помолиться, а священник при необходимости может совершить панихиду по усопшему прямо на месте.

Таким образом, Церковь в день Вознесения Господня прежде всего призывает верующих к участию в литургии, молитве и мирному, благочестивому поведению, а все остальные дела, в том числе посещение кладбища по необходимости, остаются на усмотрение людей.

