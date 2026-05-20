К цифровому консультанту по земельным услугам обратились более 39,5 тыс. жителей Московской области

За 9 мес. с момента запуска цифровой консультант «Добробот» оказал поддержку жителям Подмосковья 39 630 раз. Этот интеллектуальный онлайн‐помощник, созданный по инициативе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона совместно с Министерством имущественных отношений Московской области, стал значимым шагом в развитии цифровых госуслуг.

«Добробот» разработан, чтобы упростить взаимодействие граждан и бизнеса с государством в вопросах, связанных с земельными участками и объектами недвижимости. Сервис особенно востребован при решении задач, касающихся оборота недвижимости: он помогает разобраться в нюансах покупки и аренды земли, смены категории назначения участков и оформления полного пакета документов.

Принцип работы цифрового консультанта интуитивно понятен и удобен. Пользователь формулирует свой вопрос, и система с помощью наводящих вопросов собирает необходимые данные. Затем «Добробот» автоматически перенаправляет человека на нужную услугу на региональном портале госуслуг. Это избавляет от необходимости самостоятельно искать информацию в сложных юридических разделах и экономит время.

