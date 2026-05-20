Номера из кодов доступа не в счет: кому не придется платить 100 руб. за выделение телефона с 1 июня

С первого дня лета в России начнут действовать сразу несколько нововведений. Граждане, воспитывающие детей, получат возможность оформить заявку на новую семейную выплату. У бизнесменов заканчивается время, отведенное на смену системы налогообложения. А при ввозе продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) теперь нужно будет вносить авансовый платеж по налогу на добавленную стоимость (НДС). Одно из нововведений коснется всех, кто пользуется мобильной или городской связью, сообщили Финансы Mail.

По информации издания, с 1 июня 2026 года вырастут государственные пошлины за выделение телефонных номеров. Для обычных граждан плата составит 100 руб. за один номер.

По данным издания, платеж будет взиматься как за номер в седьмой зоне всемирной нумерации (это привычные российские мобильные и городские номера), так и за номер в единой сети электросвязи. Исключение сделано только для номеров из кодов доступа к услугам связи — на них новая пошлина распространяться не будет.

Ранее сообщалось, что ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам уже в июне.